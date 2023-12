FOTOD | Tšehhid soovitavad venelastele Pariisi olümpiaks „verist riietust“

ROK otsustas teatavasti eelmise nädala lõpus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased järgmise aasta Pariisi olümpiamängudele. Mõlema agressorriigi esindajad saavad Prantsusmaal võistelda neutraalsete sportlastena ilma rahvusliku sümboolikata. Erandiks on võistkonnaalad, mis on endiselt võistluskeelu all, ja kergejõustiklased, keda rahvusvaheline kergejõustikuliit Pariisi ei luba.