Kergejõustikku ROK-i otsus ei huvita: venelased jäävad olümpialt eemale

Seejuures viitas Coe ROK-i teadaandele ja märkis, et lõpliku otsuse venelaste ja valgevenelaste võistlustele lubamise osas saavad teha rahvusvahelised alaliidud. „Tegemist on justkui püramiidiga. Seega teevad lõpliku otsuse alaliidud. Meie seisukoht on jätkuvalt kindel. See ei ole muutunud,“ lisas Coe, et venelased ja valgevenelased ei ole kergejõustikuareenile oodatud.