Võrkpalliliit otsustas ringi: rahvusmeeskond ikkagi mängib Kuldliigat

Võrkpalliliidu spordidirektori Kert Toobali sõnul tehti kannapööre, sest koondise treenerid said noortelt tagasisidet, et nad on valmis Kuldliigat mängima.

„Eks see aeg otsustamiseks tuli liiga vara. Juhatus vaatas nüüd natuke asju ümber ja otsustas ringi, et ka mehed ikkagi mängivad. Treenerid said nii palju tagasisidet nooremate meeste käest, et nende konditsioon on piisavalt hea sellel hetkel, et Kuldliigat mängida,“ lausus Toobal Delfile.

Alaliidu president Hanno Pevkur oli algset otsust Kuldliigast loobumise kohta põhjendanud rahvusvaheliste mängudega seotud suurte kuludega. „Kuigi alaliit on toetajaid juurdegi saanud, on nii võistluste korralduskulud, hotellid, lennud kui muud kulud nii palju kasvanud, et nelja rahvusvahelist turniiri kahe võistkonna peale alaliidu rahakott kasvanud kulude tingimustes välja ei vea,“ selgitas Pevkur.

Toobal ütles, et alaliit pole otseselt raha juurde leidnud, kuid see kulude kärbe plaanitakse nüüd teha 2025. aastal.

„Lükkame selle edasi ülejärgmisesse aastasse. Vahest on võimalik vahepeal ka midagi juurde otsida. Leidsime, et meeskonnal on pigem vaja Kuldliigat järgmisel aastal, kui ülejärgmisel aastal. 2024. aastal on Kuldliiga kevadel ja EMi valiksarja mängud sügisel. Ülejärgmisel aastal on EMi teine voor kevadel ja kui EMile on saadud, siis võtame sügisel rahulikumalt,“ selgitas Toobal alaliidu plaani.

Spordidirektor lisas, et ajakirjanduses ilmunud kriitika Kuldliigast loobumise kohta neid otsust ringi vaatame ei sundinud.

„[Kriitika] rolli ei mänginud. Seda oli teada, et seda turniiri võetakse kui iseenesest mõista, sest meeskond on kümme aastat Kuldliigat mänginud. Vahele on jäänud vaid üks aasta koroona pärast, mis jäi kõigil vahele, ja üks aasta, kui mängisime maailmaliigat. Aga kulutused on sellele järjest kasvanud ja mingi hetk tuleb kuskil neid asju kokku tõmmata. Ideaalmaailmas mängiks seda kogu aeg,“ märkis Toobal.