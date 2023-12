Eesti meeste võrkpallikoondis teeb Kuldliigast vaheaasta, Alar Rikberg jätkab peatreenerina

„Kuigi alaliit on toetajaid juurdegi saanud, on nii võistluste korralduskulud, hotellid, lennud kui muud kulud nii palju kasvanud, et nelja rahvusvahelist turniiri kahe võistkonna peale alaliidu rahakott kasvanud kulude tingimustes välja ei vea. Paistab, et mured on ka paljudel teistel, sest Kuldliigast loobuvad ka näiteks Läti, Slovakkia, Kreeka ja Šveits. Proovime kevadperioodil meestega keskenduda eelkõige tööle järelkasvuga ja parima löögirusika peame kokku saama suve teise poole valikmängudeks,“ lisas Pevkur.