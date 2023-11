Kohus mõistis judotreener Rannikmaa süüdi lapse kehalises väärkohtlemises

„Kannataja Kristiina (nimi toimetusele teada – E. K.) ütlused on usaldusväärsed, sest tal pole põhjust anda alusetult süüdistavaid ütlusi. Pole ka tõendeid, et kannatanu ja süüdistatava suhted oleksid halvad. Lisaks toetavad Kristiina ütlusi nelja teise tunnistaja ütlused ja kirjalikud tõendid. Ta tegi trenni lõpuni ja koju jõudes ei rääkinud asjast emale, aga ta on alles teismeline, kellelt ei saa oodata täiskasvanule omast ratsionaalset käitumist,“ lisas kohtunik.

Rannikmaad süüdistati judotreeningul lapsele rusikaga äsamises. §121 alla käib teise inimese tervise kahjustamine, samuti löömine, peksmine või valu tekitanud muu kehaline väärkohtlemine. Kohtunik Heli Väinaste märkis saalis, et ühelgi treeneril pole rikkumiste eest õigust last füüsiliselt vigastada. Kergendavaid asjaolusid ei leitud, aga raskendavaks oli löömine teiste alaealiste nähes. „Treener peaks olema autoriteet, keda austatakse, kes annab oma käitumistega noortele turvatunde ja on eeskujuks,“ rääkis kohtunik.

Asi läks suure kella külge nädal peale juhtunut, kui Postimehes ilmus juhtunust artikkel. „Rannikmaa tunnistas ka ise, et ta arutas juhtunut pärast Margus Martini 28. septembril ilmunud artiklit. Lapsed nägid tema silmis pisaraid ja ütlesid, et on tema poolt,“ kirjeldas Väinaste.

Rannikmaa saab treenerina jätkata

Ohvri trennikaaslane Kadri (nimi teada – E. K.) nägi, kuidas treener tõusis toolilt püsti, tegi kaks sammu ja lõi tüdrukule rusikaga kuklasse. Sama ütlesid ka teised noored. Tunnistajate meenutusel hakkas Kristiina peale lööki nutma.

„Ohvri pea valutas peale trenni, ta ei saanud juukseid patsi panna ega hiljem kodus selja peal magada. Kukal oli paistes ja valutas mõned päevad, muhk oli nädala,“ selgitas kohtunik. „Ohvri ema sõnul polnud vigastus selline, et minna EMO-sse, ja politseisse minek ei tulnud pähe.“

Väinaste sõnul ei leidnud tõendamist see, et müks toimus nukiga, et Rannikmaa ei saanud lapsele haiget tegemisest aru, ja see, et ta ei märganud pisaraid. Samuti polnud kohus nõus sellega, et muhu olemasolu pole tõestatud, sest seda kinnitavad ütlused.

Kuna Rannikmaa olevat peale kopsamist lapsele öelnud „Ära vaata mind, ma tean, et see oli valus“, siis saab seda lugeda kaudseks tahtluseks ja täidab objektiivselt §121 alla mineva süü. Liiatigi möönis Rannikmaa hiljem, et ta võinuks olukorra lahendada teisiti, aga antud juhul ta nägi, et see on kõige õigem lahendus.

Rannikmaad ennast lahendit kuulamas polnud, vaid teda esindas asenduskaitsja Epp Landberg. Prokurör soovis treenerile ka pedagoogina tegutsemise keeldu, aga kohtu hinnangul polnud selleks alust.

Füüsiline noomitus pole tänapäeva ühiskonnas aktsepteeritud

Viru ringkonnaprokurör Marge Voogma pööras tähelepanu sellele, et kaitsjad üritasid juhtumiga seotud meediakajastustele ja sumoliidu sisepingetele tuginedes tõestada, et kohtuasjaga soovitakse teeneka treeneri panust ühiskonda tühistada ning Rannikmaad spordist eemale tõrjuda.

„Prokuratuuri hinnangul püüdis kaitse seeläbi õõnestada tunnistajate usaldusväärsust ja näidata juhtumi asjaolusid vales kontekstis. Menetluse käigus kogutud tõendid viitavad pigem sellele, et teenekas treener ei suutnud ennast treeningkeskkonnas verbaalselt kehtestada ning otsustas oma autoriteedi kindlustamiseks rakendada lubamatut füüsilist jõudu. Tänasel päeval pole ühiskonnas tervikuna ning sealhulgas ka spordis füüsiline korrale kutsumine lubatud ning on rangelt vastuolus eetikanormidega,“ lausus Voogma.

Ta lisas: „Füüsiline noomitus võis olla spordis aktsepteeritud eelmisel sajandil, kuid mitte tänapäevases ühiskonnas ning ka mitte võitlusspordis. Treeneri pädevust näitab tema võime lapsed ja noored end kuulama panna ning autoriteetsus saavutada sõna jõuga, mitte füüsilise jõuga hirmutades. Antud menetlusega andsime konkreetse sõnumi nii treeneritele, treenitavatele kui ka nende lähedastele, et ühiskond ei aktsepteeri vägivalla kasutamist, vaid erimeelsused tuleb lahendada sõnadega. Ühelgi treeneril ei ole õigust last füüsiliselt karistada trennis kehtivate reeglite rikkumise eest.“