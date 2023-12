Igihaljas Ronnie O’Sullivan tegi taas ajalugu ja tögas snuukrijuhte

Suurbritannia lahtised meistrivõistlused kuulub nn Triple Crowni sarja koos The Mastersi ja maailmameistrivõistlustega ehk tegu on ühega kolmest kõige tähtsamast snuukriturniirist.

Teisipäeval 48-aastaseks saav O’Sullivan on nüüdseks vanim UK lahtiste võitja. Ta on ühtlasi ka selle turniiri noorim võitja, kui oma esimese Suurbritannia meistritiitli pälvis ta 1993. aastal 17-aastaselt. 30 aasta jooksul on ta võitnud kõnealuse turniiri rekordilised kaheksa korda.