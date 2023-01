REPORTAAŽ | VIP-ide tögamine, haudvaikus ja emotsionaalsed fännid käsikäes ehk Mis toimub snuukri suurel laval

„This is Ally Pally (Alexandra Palace – K. R.), this is the Masters!“ kütab õhtujuht Rob Walker Londonis asuvasse meelelahutus- ja spordimekasse Alexandra Palace’isse kogunenud ligi 2000 inimest üles. Selle peale vastab publik elava aplausi ja hüüetega. Kellaeg on lähenemas 13-le, rahvas ootab saalis eesoleva poolfinaali kaht staari: kolmekordset maailmameistrit Mark Williamsit ja maailma 12. tegijat Jack Lisowskit. LP käis mainekal turniiril The Masters vaatamas, missugune melu üht snuukrimängu saadab.