Flora uus peatreener tuleb Eestist. „Klubil on nägemus olemas“

Kuigi Flora kaitses tänavu edukalt Eesti meistritiitlit, siis mõtted lahkumisest tiirlesid Henni peas juba suvel. „Võin ausalt öelda, et suvel olid meeskonnaga jutud, kas minu jätkamine on mõistlik,“ rääkis Henn pärast hooaja lõppu Delfile.

„Nagu heas abielus - ühel hetkel keemia kustub. Kuid spordis niimoodi ei saa, sest alati läheb vaja põlemist. See paratamatult natuke hääbub. Seal polnud süüdi ei mina ega meeskond. Kuid see natuke kadus, meil meeskond püsis üsna muutumatuna ja polnud väljast sisse tulnud energiat. Väljakutseid oli palju,“ lisas ta toona.

Henni järglane nimetatakse ametisse hiljemalt uue aasta alguses ja tegemist on eestlastele tuttava treeneriga. „Klubil on nägemus olemas, aga täpsemaid tahke ei saa enne avada kui see avalikuks tuleb. Nii palju kui mina tean, siis peatreener tuleb Eestist,“ lausus ta.

„Praeguse seisuga on plaan alustada treeninguid jaanuari alguses, et mängijad saaksid kuu aega puhata,“ kinnitas Hurt, et selleks ajaks on uus juhendaja juba ametis.