DELFI VIDEO | Flora meistriks viinud Jürgen Henn: suvel olid meeskonnaga jutud, kas minu jätkamine on mõistlik

Flora peatreener tõdes, et tänavune tiitel oli eriti magus. „Kui mõelda eelnevatele aastatele, kus hooaja jooksul ülekaal oli selgem, siis ka selle üle võis headmeelt tunda. Aga tänavu oli meil väga palju takistusi ja pidevaid tagasilööke. Võin ausalt öelda, et suvel olid meeskonnaga jutud, kas minu jätkamine on mõistlik. Või oleks vaja uut energiat. Korraks oli keeruline seis, aga leppisime meeskonnaga kokku, et pingutame mõlemad lõpuni ja anname endast kõik,“ rääkis peatreener, kelle sõnul Flora ei mänginud alati oma parimat jalgpalli.