Toyota WRC-tiim teatas, kuna avalikustatakse nende uue hooaja sõitjad

Toyota Gazoo Racing korraldab järgmisel esmaspäeval, 20. novembril pressikonverentsi, mille teemaks on „2023. aasta hooaja ülevaade ja 2024. aasta sõitjate koosseisud“.

Üritus toimub Nagoya linna konverentsikeskuses ning üritusest võtavad osa Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala ning nende WRC meeskonna neli sõitjat ja neli kaardilugejat. Rallit.fi kirjutab, et see viitab sellele, et järgmisel hooajal kasutab Toyota sarnast strateegiat kui tänavu.