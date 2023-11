Kurjategija avameelne intervjuu: murdsime sisse ka Ronaldo majja, aga saak polnud kuigi huvitav

„Sotsiaalvõrgustikud - see on kuulsuste jaoks vaenlane number üks. Ma ei leia Hispaanias mingit sihtmärki, kui keegi mulle seda ei ütle. Need inimesed on „pühakud“. Need on inimesed, kes otsivad meid üles ja annavad meile vajalikke üksikasju. See võib olla keegi teie tuttav, koristaja või isegi sõber,“ sõnas Alberto.