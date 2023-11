Premium liiga põnevat lõppvooru teenindab tavapärasest rohkem videokohtunikke

Sel hooajal esmakordselt ametis olevate videokohtunike jaoks on A. Le Coq Arenale ehitatud videokohtunike ruum, kust on teenindatud kõiki senipeetud kohtumisi. Möödunud aasta lõpus valminud keskus võimaldab samaaegselt teenindada kõige rohkem kolme kohtumist, ent tulenevalt ausa mängu põhimõtetest toimub laupäeval, 11. novembril samaaegselt neli vastasseisu. Et kõigiks neljaks kohtumiseks oleksid tagatud videokohtunikele sobivad töötingimused, saabub mängupäevaks Tallinnasse videokohtuniku tehnikaga buss, mis sisaldab kogu mängu teenindamiseks vajalikku varustust.