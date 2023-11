NÄDALA MÄNG | Kumb saab kännu tagant minema - Rapla või Pärnu?

Miks on Rapla Avis Utilitase ja Pärnu Sadama lahing nädala mäng?

Valik oli lihtne. Esiteks on Rapla ja Pärnu vahel olnud juba aastaid omamoodi rivaliteet, millele on särtsu juurde andnud kevadised Eesti meistrivõistluste play-off’i seeriad. Teiseks on laupäevane kohtumine mõlema võistkonna jaoks väga oluline. Raplal on Eesti-Läti liigas kirjas kolm võitu ja seitse kaotust, veerandfinaali pääsemiseks on vaja võiduprotsenti oluliselt parandada. Pärnu seis on parem (neli võitu, kolm kaotust), aga mängupilt ei vasta ei treenerite ega pallurite soovidele.