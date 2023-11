Paf Eesti-Läti korvpalliliiga kuu parima mängija tiitel läks Tallinna klubisse

TalTechi meeskond on hooaega alustanud kuue võidu ja ühe kaotusega. Ainukene alajäämine tuli hooaja avamängus Pärnu Sadamalt, kuid pärast seda on Alar Varraku poolt juhendatav meeskond püsinud kaotuseta ja üheks tiimi peaarhitektiks on olnud just 21-aastane ja 198 cm pikkune Suurorg.