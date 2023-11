TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool jahib ühisliigas kuuendat järjestikust võitu

Tartul (5-2) on käsil viiemänguline võiduseeria ning nad asuvad tabelis viiendal kohal, Valmiera on kahe võidu ja kuue kaotusega 16 klubi hulgas 14.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Valmiera üllatusvõimeline meeskond.

„Valmiera on üsna ettearvamatu segu noorematest mängijatest ja kogenud tegijatest. Nad suudavad kohati päris hästi mängida, karistasid ära nii Rapla kui Pärnu, aga samas võib neil mäng ka täitsa kokku joosta. Satsis on päris palju neid, kes tahavad peale visata ja eks seetõttu mängu kvaliteet lainetab ka päris tugevalt. Meil on aga omad asjad ajada. Kodusaalis tahame kindlasti võidupunktid kirja saada ja järgmise nädala teisipäevaseks ENBL mänguks hea tunde sisse saada,“ sõnas Narits.