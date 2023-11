TIPPHETKED | Keila Coolbet pani Läti Ülikooli vastu viimasel veerandajal paremuse maksma

Keila viimane võit pärineb 18. oktoobrist, kui kodus alistati Ogre 80:71. Pärast seda on kaotatud TalTechile (81:86) ja Liepajale (88:99).

Keila peatreener Peep Pahv ootab, et tema hoolealused näitaks agressiivset mängu ja suudaks oma suuremad kogemused maksma panna.

„Läti Ülikool on noor meeskond, ent oma nappe kogemusi korvavad nad hingestatud võitlusega. Seepärast pole sellest mängust oodata midagi lihtsat. Meie meeskonna liidritel on sellel tasemel siiski rohkem kogemusi ning need tuleb pöörata oma kasuks. Peame mängima agressiivselt nii kaitses, kui ka rünnakul ja seeläbi oma jõu maksma panema,“ kommenteeris Pahv.