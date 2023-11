Poksilegend soovitas Tyson Furyl pärast vastuolulist esitust pensionile minna

Fury kohtus möödunud nädalal Saudi Araabias UFC legendi Francis Ngannouga, millest kujunes paljude jaoks ootamatult tasavägine vastasseis. Ngannou lõi matši kolmandas raundis Fury põrandale ning oli just matši algfaasis briti jaoks ootamatult raskeks vastaseks. Lõpuks teenis Fury kohtunike häältega 94:95, 96:93 ja 95:94 võidu. Hiljem näitas ka matši statistika, et Fury sooritas rohkem lööke, kuid reaalsuses kujunes heitlus WBC tšempioni jaoks ootamatult keeruliseks.

Karjääri jooksul 45-st profimatšist 43 võitnud ameeriklase Bowe’i (56) hinnangul on Fury (35) aeg raskekaalu tipp-poksis läbi saamas. „Ta peaks kas pensionile minema või lõpetama tippude vastu võitlemise. Ta poksis mehega, kes polnud varem poksinud,“ rääkis Bowe Fight Hub TV-le.

„Arvestades meest, kel polnud (poksis) üldse kogemust, oleks Fury pidanud ta varakult pikali lööma. Ta (Francis) jättis Tysonist väga halva mulje,“ jätkas endine poksija. „Francis tabas oma löökidega, aga kui tal pole kogemusi, siis kuidas see võimalik on? Mina Tysoni asemel läheksin pensionile. Arvan siiski, et ta jätkab ja vaatame, mis saab.“