Ootamatult palju nahutada saanud Tyson Fury tiitlimatš Oleksandr Ussõkiga lükkub edasi

Ngannou lõi matši kolmandas raundis Fury põrandale ning oli just matši algfaasis briti jaoks ootamatult raskeks vastaseks. Lõpuks teenis Fury kohtunike häältega 94:95, 96:93 ja 95:94 võidu. Hiljem näitas ka matši statistika, et Fury sooritas rohkem lööke, kuid reaalsuses kujunes heitlus WBC tšempioni jaoks ootamatult keeruliseks.

Laupäevase duelli eel oli Fury härga täis ning teatas avalikult, et Ussõk peab kindlasti 23. detsembril ringi astuma. See olevat juba lepinguga paika pandud ning tema sõnul ei olnud ukrainlasel kohta, kuhu põgeneda. Nüüd peab just Fury antud matši kuupäeva edasi lükkama.