Kas imevits on leitud? Kotsari ja Raieste klubikaaslaseks sai NBA meistriks tulnud mängujuht

Baskonia on Hispaania kõrgliiga ja Euroliiga peale kaotanud nüüdseks viis kohtumist järjest, kui viimati tunnistati koduliigas Andorra 85:68 paremust.

Pärast 17-punktilist kaotust otsustas Baskonia, et Joan Penarroya peatreenerina ei jätka ning tema asemel hakkab meeskonda juhendama Duško Ivanovic .

Korvpalliekspertide hinnangul oli Baskonia suurimaks probleemiks hoopis see, et meeskonnas puudus tipptasemel mängujuht. Nüüd on aga mure pealtnäha lahenduse leidnud, sest Ivanovic saab enda käsutusse Golden State Warriorsi ridades NBA meistriks kroonitud Chiozza.