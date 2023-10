Kotsar ja Raieste said Hispaanias uue peatreeneri

Baskonia on Hispaania kõrgliiga ja Euroliiga peale kaotanud nüüdseks viis kohtumist järjest, kui viimati tunnistati koduliigas Andorra 85:68 paremust.

Pärast 17-punktilist kaotust otsustas Baskonia viimaks, et Joan Penarroya peatreenerina ei jätka ning tema asemel hakkab meeskonda juhendama Duško Ivanovic.

66-aastase Ivanovici näol on tegemist Baskonia ajaloo edukaima treeneriga, kelle käe all on võidetud sel sajandil kolm Hispaania meistritiitlit. Viimati oli montenegrolane Baskimaa klubi eesotsas aastatel 2019-2021.