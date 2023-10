Rovanperä agent ei lükanud sakslaste spekulatsiooni ümber

Kas on võimalik, et Rovanperä ei võistle järgmisel hooajal täismahus? „Ma ei oska kommenteerida, kas ta sõidab täisprogrammi või osa sellest. Aga ta sõidab järgmisel aastal kindlasti,“ vastas Jouhki.

Soome mänedžer lisas, et vaheaasta võtmine on küll arutluse all olnud, aga „hetkel pole see aktuaalne“.