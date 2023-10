Kalle Rovanperä tuleviku kohta ilmus välja üllatav kuulujutt

Saksamaa ajakiri Motorsport Aktuell kirjutas, et 23-aastane soomlane kaalub osalise koormusega sõitmist (umbes nagu Sebastien Ogier tänavu) või suisa vaheaastat.

Põhjuseks toodi Soome kaitseväeteenistus, mis Rovanperäl lõpetamata on. Ta alustas selle täitmist 2019. aasta sügisel, aga jättis selle pooleli. Ajakirja andmetel soovib Rovanperä teenistuse läbida ja osade rallide vahelejätmine annaks selleks võimaluse.

Pärast nädalavahetusel MM-tiitli kindlustamist ütles Rovanperä, et tema uus leping avalikustatakse loodetavasti lähiajal. „See on võistkonna kätes. Rohkem ei saa ma sellel teemal rääkida, sest mul pole kõige kohta infot,“ lausus ta.

Samas kinnitas ta, et motivatsioonis pole küsimust. „Iga kord on eesmärk ainult maailmameistritiitel. Sellepärast sõidangi,“ rääkis ralliäss.

Toyota pole seni avaldanud ühtegi järgmise hooaja lepingut. Tiimijuht Jari-Matti Latvala on korduvalt öelnud, et eesmärk on koosseis samaks jätta. Sel juhul jätkaks nii Rovanperä, Elfyn Evans, Ogier kui ka Takamoto Katsuta.