Sponsorit otsinud Eesti tsikliäss sai rõveda pakkumise: toetan sind, aga pead mu „kabenuppu“ masseerima

Meieri sõnul pole naistel veel endiselt motospordis meestega võrdseid võimalusi, et toetust saada. "Trialimaailmas on ainult kaks naist, kes on tehasesõitjad. Üks nendest on üheksakordne maailmameister ja teine on maailmas number kaks. Aga võrreldes tiimikaaslastega on nende palk ja võimalused palju väiksemad,“ selgitas eestlanna.

Ning Meier on seda ka omal nahal tunda saanud: „Mul on olnud üks väga rõve kogemus ja ma arvan, et ükski mees pole pidanud sellist asja kogema.“

„Üks mees ütles mulle, et talle meeldib see, mida teen ja tahab mind toetada, aga selle toetuse eest tahtis, et masseeriksin ta kabenuppu. Mul jäi karp lahti! Mõtlesin, et kelleks sa ennast pead või kelleks sa mind pead,“ meenutas ta ebameeldivat vahejuhtumit. „Maailm ja reaalsus on kahjuks sellised!“

28-aastane Meier saavutas tänavusel mototriali hooajal MM-sarjas üheksanda koha. 2022. aastal valiti ta nii Eesti parimaks naismotosportlaseks kui ka parimaks trialisõitjaks. Tunamullu sooritas Meier Tallinna Swissoteli katusel 11-meetrise õhulennu tornmaja ühelt katuselt teisele, mille õnnestumisel sündis omamoodi maailmarekord.