Venemaa telekommentaator Eesti snuukrimängija ajaloolisest võidust: ebakvaliteetsemat matši pole ma näinudki

RusDelfi võttis ajaloolise võidu järel ühendust Eurospordi kommentaatori Vladimir Sinitsõniga, kes rääkis nii hiljutisest verbaalsest tülist Eesti sportlasega kui Petrovi võimalustest säilitada pääs snuukri eliitvõistlustele.

„Kogenud fännid märkisid kohe, et nad pole kunagi näinud madalama kvaliteediga matši,“ sõnas Eurospordi kommentaator Vladimir Sinitsõn Petrovi võidu kohta.

„Meil oli siin olukord, kus avaldasin Andrese suhtes kriitikat. Seal oli ainult kaks lauset: et ta kaotas sel hooajal 8 matši - hooaeg on kestnud juba üle kolme kuu, 8 kaotust, mitte ühtegi võitu. Ja teiseks: ta on nagu elupäästja, tema vastastele saab panustada. Andres võttis seda kriitikat solvanguna, kuigi see oli faktiväide ja ei midagi enamat,“ ütles Sinitsõn oma sõnavahetuse kohta Petroviga.

Venemaa telekommentaator lisas: „Viimane asi, mille ma Andresele kirjutasin, oli, et et tal on vaja head treenerit. See oli tõesti hea nõuanne. Nüüd tuleb välja, et Andres treenibki ise.“

Petrovi üllatusvõitu Alleni üle peab ajakirjanik kõige ebakvaliteetsemaks matšiks, mida ta on näinud.

„Nüüd tema võidu kohta: jah, pärast meie kirjavahetust võitis ta matši. Ja ta võitis ei kellegi muu kui Mark Allani, kes on Belfastis võitnud kaks aastat järjest. Mõistan Eesti fännide juubeldamist. Kuid kogenud fännid märkisid kohe, et nad pole kunagi näinud madalama kvaliteediga matši,“ märkis Sinitsõn.

„Miks Allen nii mängis? Noh, mäng ei õnnestunud kohe alguses üldse, ta läks närvi. Andrese osas oli paar korda näha midagi uut, kui ta läbimõeldult (ma kritiseerisin teda löögivaliku pärast) häid otsuseid tegi, kuid siiski lõpp läks sassi, möödalaskmisi ja vigu oli palju. Andres aga kasutas ära Alleni kingituse, mis andis talle sinise palli ja andis võimaluse nii lihtne lõpp vormistada.“

Järgmisena läheb maailma edetabelis 96. kohal olev Petrov vastamisi hiinlase Xing Zihaoga (97. asetus), kes alistas esimeses ringis šotlase Graham Dotti (41. asetus) 4:1. See matš on kavas kolmapäeval.