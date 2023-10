Eesti snuukriprofi ja Venemaa telekommentaatori vahel läks lahti sõnasõda

„Jah, kaotasin panuse,“ vastas Sinitsõn. „Aga võrreldes sellega, kui palju ma olen Petrovi kaotuste pealt võitnud ja kui palju ma võidan tulevikus, on see tühiasi.“

„Pane tähele, et ma ei solvanud sind. Lubasin endale vaid kriitikat. Hoopis sina solvad mind avalikult. Sinus on palju rohkem negatiivsust kui minus. Võta endale aega ja mõtle, mida pärast karjääri lõppu teha,“ lisas kommentaator.

Hiljem läks vaidlus teemal, kas Sinitsõn solvas Petrovi või tegi pelgalt kriitikat, edasi. Lisaks soovitas telekommentaator Petrovil endale treeneri hankida ja uhkustas, et tal on enam kui kümme korda rohkem Twitteri jälgijaid kui Petrovil. Petrov imestas omakorda, miks on kommentaatoril lubatud vahetult enne mänge panuseid panna. Sinitsõn vastas, et panustamine on keelatud ainult mängijatel endil.