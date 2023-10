TIPPHETKED JA FOTOD | Keila Coolbet alustas eurosarja kindla kaotusega Rumeenia klubile

Keila on kodust Eesti - Läti liiga hooaega alustanud kahe võidu ja nelja kaotusega. Viimati jäi Keila pühapäeval TalTech/Optibetile alla 81:86. Juba teisipäeval ootab ees Rumeenia klubi Voluntari, kes on koduses kõrgliigas võitnud senisest neljast mängust kaks. Viimati kaotasid nad 13. oktoobril Bukaresti Rapidile 83:89.

„Sel teisipäeval võõrustame Voluntarit, kus peatreener on [Ainars] Bagatskis ja satsi tase on päris kõva. Kuid meil oli pühapäeval mäng TalTechiga, [abitreener Kristjan] Evart lõikas küll pühapäevaks videod valmis, aga Voluntari vastu valmistumiseks on üks päev,“ rääkis Pahv Delfile eurohooaja eelvaates. „Hooaja jooksul tuleb paar nähvakat, kus ühel õhtul mängime kodus ja järgmisel hakkame sõitma välismängule. Ühest küljest läheb tihedaks, aga kõik tippmeeskonnad mängivad nii. Mis seal ikka, pigem teeb see hooaja huvitavaks.“