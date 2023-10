Küsitlusring Pahvi ja Taltsiga. Millised on Keila ja Tartu eesmärgid ENBL-is? Mida eurosari klubidele annab?

ENBL alustab kolmandat aastat. Kuigi sarja nimes on Põhja-Euroopa, on tegelikult geograafia läinud üsna laiaks, sest teiste seas osalevad seal ka Inglismaa, Hollandi, Belgia, Rumeenia, Bulgaaria ja tõenäoliselt ka Iisraeli klubi. Rääkimata lähimatest riikidest nagu Leedu, Poola, Läti ja Taani. Alates sarja esimesest hooajast lööb kaasa Tartu Ülikool Maks & Moorits, debüüdiliigas teeb aga Keila Coolbet – 10 000 elanikuga linna jõuab Euroopa korvpall, mis on juba iseenesest märgiline sündmus.