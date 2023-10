Võru Barrus võitis brasiillase 42 punkti toel trilleri, Bigbank ja Selver/TalTech samuti edukad

Alar Rikbergi juhendatava Bigbanki üleolek blokis oli mäekõrgune – sealt saadi kokku 15 punkti (neist 5 pani Mart Naaber ja 4 Matheney) vastase 3 vastu. Servil lõid mõlemad meeskonnad 3 ässa. Vastuvõtul olid paremad Amberi mehed – 54% vs 50%, rünnakul aga Tartu – 54% vs 38%.

Tabelis on Bigbank 9 punktiga teisel kohal, Amber Volley on 4 punktiga kuues.

Jekabpils oli mäekõrguselt üle blokis – 17 vs 8, servil lõid lätlased 6 ja Pärnu 10 ässa (neist 5 läks Tammiksaare kontole). Vastuvõtt oli Pärnul 48% ja Jekabpilsil 42%, rünnakul oli mõlemal protsendiks 37.

Liigatabelis on Pärnu nüüd 4 punktiga viies, neljast mängust on kirjas üks võit. Jekabpils on 3 punktiga eelviimane.