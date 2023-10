Cronimet liiga nädal: kodumänge peavad Tartu Bigbank ja Võru Barrus, Pärnu ja Selver/TalTech sõidavad lõunasse

Kodusaali eelist saavad kasutada Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi, Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi sõidavad külla lõunanaabritele.

Laupäeval kell 17.00 võõrustab Tartu Bigbank Läti klubi RTU Robežsardze/Jūrmalat, pühapäeval kell 14.00 kohtutakse leedulaste Amber Volleyga.

Neljandal kohal paikneval Bigbankil on seni kirjas üks võit ja üks kaotus, RTU-l samuti, ent punkte on neil 2 ja Tartul 3. Amber Volleyl on samuti kirjas võit ja kaotus, ent tabelis Tartust punkt rohkem ja asutakse vastasest ka koht eespool.

Tartu peatreener Alar Rikberg on nädalavahetuse eel positiivselt meelestatud. „Saan kasutada kõiki mehi ja oleme mänguvalmis. Koostöö, üksteise mõistmise jms osas teeme veel tööd ja näeme vaeva, aga üldseis on lubav,“ sõnas ta.

„RTU on suuresti sama võistkond nagu möödunud hooajal, hooaja alguse kohta on nende nurgaründajad (Patriks Pinka ja Janis Teikmanis) ehk tavapärasest teravamad. Matiss Gabdulins on nagu ikka korralikul tasemel, üldmulje neist on üsna hea. Amber Volley ridades on samuti mitmed kahe aasta tagusest ajast samad mehed, üks uus liituja on Columbiast pärit tempomees, kes tundub väga võimas ja jõuline kuju. Kindlasti pole Amber kehvem kui varasemalt ja julgeksin öelda, et nad võitlevad koha eest finaalturniiril,“ lisas peatreener.

Võru Barrus on liigas teeninud võidu Pärnu vastu ja saanud kaotuse Selver/TalTechilt, kohaks on enne nädalavahetust viies. Laupäeval kell 17.00 mängitakse Amber Volleyga ja pühapäeval kell 17.00 RTU-ga.