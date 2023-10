DELFI VIDEO | Henri Anier: kindlasti pean ka mina peeglisse vaatama

„Kahju, et ei suutnud nende väravat lahti muukida. Oli selliseid poolvõimalusi. Teine poolaeg panime hea surve peale,“ ütles Anier mängujärgses intervjuus Delfile. „Usun, et teisel poolajal näitasime sisu ja karismat, et suudame kontrate pealt, suudame palli valdavalt neid võimalusi tekitada. Täna ei läinud kahjuks sisse.“

Anier tunnistas, et mõistagi peab ka tema ründajana peeglisse vaatama. „Kindlasti vaatan peeglisse. Loomulikult. Tahan iga mäng väravaid lüüa. Teen tööd edasi hea isuga. Järgmine mäng on juba nelja päeva pärast (Taiga), me ei saa meeskonnaga kuhugile sügavale auku vajuda. See ei too kellelegi head.“