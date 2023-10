Jalgpalliliidu toetaja ABC Motors ähvardab koostöö lõpetamisega. „Nädal võiks olla sisekaemuseks piisavalt pikk aeg“

„Samas on heameel näha, et ka teised Eesti jalgpalli liidu toetajad jagavad ABC Motorsiga samu väärtusi ja on avalikult juhtunut tauninud,“ jätkas ABC Motorsi esindaja. „Paraku jutust, et kui venelased siia mängima peaks tulema, siis me enam ei toeta, jääb väheks. Otsustav samm on vaja astuda täna, et see väärtuskonflikt saaks kiire lahenduse, vastasel juhul jääte te veel mitmeks aastaks ebaeetiliselt käituva organisatsiooni sponsoriks. Edastasime ABC Motorsi poolt eile Eesti jalgpalli liidule kirja, kus ütlesime selgelt välja, et ootame liidult Venemaa ja teiste agressorriikide võistlema lubamise teemal selget seisukohta ja avaldust, mis nõuaks UEFA-lt Venemaad puudutava otsuse tühistamist. Vastasel juhul kaalume me koostöö lõpetamist. Ma ei kirjutanud küll kindlat tähtaega, aga arvan, et nädal võiks olla sisekaemuseks piisavalt pikk aeg, et jõuda arusaamiseni, kas soovitakse edasi tegutseda eetiliselt või ilma meieta. Pärast ABC Motorsi loobumist on arvatavasti ka mõnel teisel automüüjal moraalselt üsna keeruline Eesti jalgpalli liitu toetama asuda, sest see annab ju kohe signaali, et nemad agressorriigi sportlaste võistlema lubamises probleemi ei näe.“