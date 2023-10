Jalgpalliliidu toetajad ootavad Aivar Pohlaku juhitavalt alaliidult Venemaa-küsimustes selgeid sõnumeid

Rimi Eesti tegevjuht: „Jalgpalliliidu pikaajalise toetajana on meie soov antud teema puhul näha konkreetsust ja läbipaistvust nii tegudes kui väljaütlemistes. Meie seisukoht on, et Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas ei tohiks Venemaa sportlasi lubada rahvusvahelistele spordivõistlustele. Täna on jalgpalliliit meile garanteerinud, et Eesti koondised Venemaaga ei mängi, mida me ka toetame.“