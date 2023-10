Mart Poom: mina ei pea õigeks, et Venemaa noortekoondised võistlustele tagasi lubatakse

Poja Andrease sünnipäevapeo melu keskel telefonitoru tõstnud Eesti koondise endine väravavaht ja praegune väravavahtide treener Poom ütles, et temani polnud meie kirjalikud küsimused päev varem kohale jõudnud ning temal pole probleemi oma isiklikku arvamust väljendada. Poom kinnitas, et tema seisukoht UEFA värske otsuse suhtes on selgelt tauniv: “Mina isiklikult ei pea seda õigeks, et nad [rahvusvahelistele võistlustele] tagasi lastakse. Minu seisukoht on, et mina seda ei aktsepteeri. See otsus on vale. Jalgpalliliit on samuti öelnud, et me nendega ei mängi - olen sellega absoluutselt nõus. Kuni Ukraina sõda käib, ei tohiks me mis tahes tasemel Venemaa koondisega mängida.“