UEFA lubas Vene lapsed võistlustele tagasi. Kas Eesti nendega mängiks? Pohlak: jälgime olukorda ja võtame vastu otsuse reaalse olukorra tekkimisel

UEFA teatas eilse täitevkomitee istungi järel ühtlasi, et 2026. aastal toimub U17 EM-finaalturniir Eestis, mistõttu tahtsime kultuuriministrilt Heidy Purgalt teada saada, kas Venemaa noorjalgpallurid meie riiki üldse pääsevad, kui nad kvalifikatsioonturniiril endale finaalturniiri pääsme lunastavad ning kas Eesti riik kavatseb agressorriigi osalusel peetavat turniiri rahaliselt toetada. Avaldame ministeeriumi seisukoha esimesel võimalusel.

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles Delfi küsimustele vastates, et vastavad otsused Venemaa noortekoondisega kohtumise osas võetakse vastu siis, kui reaalne olukord seda nõuab ehk ennetavalt enne teineteise vastu kokku loosimist ei ütle EJL „ei“ ega „jah“.

„UEFA on teadlik Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast seoses Venemaa sportlastega, sest need teemad on olnud üleval ka UEFA klubivõistlustega seoses,“ ütles Pohlak kirjalikus vastuses.

„2026. aasta U17 EM-finaalturniirini on samas kolm aastat ja Venemaa U17 koondise võimalikule mängimisele sellel eelneb ka valikmängude sõel. Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud. Tänase olukorra jätkumisel täidab Eesti Jalgpalli Liit mõistagi Eesti Vabariigi valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise suhtes ning me ei näe võimalust erandi taotlemiseks ka sellisele suurturniirile, välja arvatud juhul, kui saame selge signaali, et alaealiste sportlaste suhtes on hoiakut muudetud.“

Milline on riigi hoiak alaealiste Venemaa sportlaste suhtes, on samas segane. Alates Ukraina sõja puhkemisest on Eestis toimunud mitmeid tennise ITF-i ja Tennis Europe egiidi all peetavaid noorteturniire, kus idanaabri esindajad on neutraalse lipu all esindatud olnud.

„Mis puudutab UEFA otsust seoses võimalike valikmängudega Eesti ja Venemaa U17 koondiste vahel, siis jälgime olukorra arengut ning võtame vastu otsuse reaalse olukorra tekkimisel, sest kõnealuse teemaga seotud asjaolud võivad ajas muutuda,“ ütles Pohlak vastuseks küsimusele, mis saab siis, kui Eesti ja Venemaa noortekoondisel mõnel valikturniiril omavahel kokku loositakse.