Eesti U17 koondise peatreener: ma ei näe end juhendamas meeskonda, mis mängib Venemaaga

Pärnpuu toonitas, et tema arust ei tohiks venelasi võistlustele tagasi lubada, kirjutab Õhtuleht. „Mitte midagi ei ole ju muutunud. Kõik on sama hull nagu viimased poolteist aastat on olnud ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks venelasi turniiridele ja võistlustele lubama.“

Esitasime Pärnpuule küsimuse, kas ta saab välja öelda, et tema meeskond Venemaa vastu ei mängi. „Ma ei saa seda öelda, sest minul ei ole meeskonda – meeskond on jalgpalliliidul –, aga ma ei näe end juhendamas meeskonda, mis mängib Venemaa vastu.“

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas eelmisel kolmapäeval, et Venemaa U17 koondised lubatakse rahvusvahelistele võistlustele tagasi. Sellise otsuse järel kinnitasid 12 riigi jalgpalliliidud, et nende noortekoondised Venemaaga mingil juhul ei kohtu ega osale ühelgi turniiril, kuhu venelased lubatakse. Nimetatud riigid on Ukraina, Poola, Inglismaa, Rumeenia, Rootsi, Norra, Taani, Island, Soome, Läti, Leedu ja Iirimaa.

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles Delfi küsimustele vastates, et vastavad otsused Venemaa noortekoondisega kohtumise osas võetakse vastu siis, kui reaalne olukord seda nõuab ehk ennetavalt enne teineteise vastu kokku loosimist ei ütle EJL „ei“ ega „jah“.

„UEFA on teadlik Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast seoses Venemaa sportlastega, sest need teemad on olnud üleval ka UEFA klubivõistlustega seoses,“ ütles Pohlak kirjalikus vastuses.