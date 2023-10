Jalgpallipodcast: Pohlaku hämamine Venemaa noortekoondiste teemal on piinlik

„UEFA on teadlik Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast seoses Venemaa sportlastega, sest need teemad on olnud üleval ka UEFA klubivõistlustega seoses,“ ütles Pohlak kirjalikus vastuses.

„2026. aasta U17 EM-finaalturniirini on samas kolm aastat ja Venemaa U17 koondise võimalikule mängimisele sellel eelneb ka valikmängude sõel. Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud. Tänase olukorra jätkumisel täidab Eesti Jalgpalli Liit mõistagi Eesti Vabariigi valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise suhtes ning me ei näe võimalust erandi taotlemiseks ka sellisele suurturniirile, välja arvatud juhul, kui saame selge signaali, et alaealiste sportlaste suhtes on hoiakut muudetud,“ lisas Pohlak.