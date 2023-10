BLOGI | Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid Tšiili MM-ralli, Toyota kindlustas meeskondliku tiitli

SS10-l oli kiireim Rovanperä, rehve säästev Tänak kaotas talle 14,5 sekundiga. Kokkuvõttes on Tänaku edu lähimate jälitajate ees siiski üle 40 sekundi. SS11-l võttis järjekordse katsevõidu Tänak. Kõik sõitjad on kordusläbimiste järel rääkinud, et kõige olulisem on säästa rehve ja päev lõpuni tulla, sest karmid teed kulutavad neid väga kiiresti. SS12 võitis samuti Tänak, kelle kontol sel nädalal juba seitse katsevõitu. Kõvasti aega kaotas Rovanperä, kes pidi pool katset sõitma purunenud rehvide ja tehniliste muredega kimpus olnud Gregoire Munsteri taga. Rovanperäa kaotas 12. kiiruskatsel Tänakule 41,3 sekundit. Hiljem vähendasid kohtunikud Rovanperä kaotust 19,5 sekundi peale.