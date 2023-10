MM-SARJA ÜLDSEIS | Tänakul ja Neuville'il pole enam võimalik Rovanperä kinni püüda

Tšiilist enim punkte korjanud Tänakul on MM-sarja kokkuvõttes koos 146 punkti. Ta jätkab neljandal kohal, üheksa punkti kaugusel on Thierry Neuville (Hyundai).

Tšiilis neljanda koha saanud Kalle Rovanperäl (Toyota) on üldliidrina koos 217 punkti. Kuna sõitu on jäänud veel kaks rallit, siis ei Tänakul ega Neuville'il pole enam matemaatiliselt võimalik soomlasest mööduda. Ainsana on teoreetilised võimalused veel Elfyn Evansil (Toyota), kes kaotab tiimikaaslasele 31 punktiga. Laual on veel 60 silma.