VIDEO | Heiko Rannula Meistrite liiga matši eel: mehed on terved, selle taha pugeda ei saa

Kvalifikatsiooniturniir toimub Türgis, kus kaheksa ühe pääsme eest võitlevat meeskonda on ühes hotellis. Mängitakse kahes eri saalis, lisaks on üks trennisaal. „Tingimused on okeid. Oleme saanud piisavalt treenida ja vahemaad pole liiga pikad. Midagi kurnavat pole,“ märkis matši eel Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula, kelle sõnul on hoolealused terved. „Otseselt muresid pole. Meil on 13 mängijat, kellest valisime 12 välja. Selle taha pugeda ei saa.“