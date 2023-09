Keila korvpallikogukonna toetuskiri Peep Pahvile: tegemist on 110% ausa mehega

Delfi avaldab toetuskirja täismahus:

Väljendame oma sügavat toetust Peep Pahvile, mehele, keda te kõik hästi teate kui tõeliselt pühendunud ja kireva hingega spordifanatti ning inimesele, kellel on Keila korvpalli ja kogu kohaliku spordi jaoks eriliselt oluline koht südames.

Peep Pahv on tuntud oma põhjatu entusiasmi ja pühendumuse poolest, mida ta on aastate jooksul Keila korvpallile andnud. Tema panus noorte korvpallurite arengusse on olnud märkimisväärne ja hindamatu. Ta ei ole mitte ainult treener, vaid ka mentor, eeskuju ja sõber paljudele noortele, kes on unistanud suureks saamisest korvpallimaailmas.

Peep Pahvi pühendumine oma tööle on olnud eeskujuks kõigile meie jaoks. Ta on näidanud, et spordis peitub rohkem kui lihtsalt võidud ja kaotused - see on ka väärtuste õpetamine, meeskonnatöö ja isikliku kasvu toetamine. Tema juhtimisel on Keila korvpall jõudnud kõrgematele tasanditele ning aidanud paljudel noortel saavutada oma unistusi.

Kuid viimased sündmused, mis on seotud Peep Pahvi ja Keila korvpallikooliga, on tekitanud kurva varju meie kogukonna üle. Kuigi meie süda sooviks näha selles olukorras vaid selgust ja ausust, tundub, et erimeelsused ja segadus on keeranud asjad pea peale.

Oluline on rõhutada, et meie eesmärk on alati olnud toetada Keila korvpalli ja aidata sellel jätkata oma tegevust tugeva, läbipaistva ja jätkusuutlikuna. Me oleme alati uskunud, et koos saame me kõikidele väljakutsetele vastu astuda. Peep Pahvi pingutused Keila korvpallikooli heaks on tehtud suure pühendumise tähe all. Ta on näidanud, et tema eesmärk on alati olnud kooli ja korvpalli edendamine ning noorte kasvatamine tugevateks sportlasteks ja inimesteks.