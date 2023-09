Korvpalliriid tegi Keila linnapea meele mõruks: tundub, et mehed on lepitamatult tülis

„Kogu asi tuli linnavalitsusele väga ootamatult. Loomulikult oli see halb üllatus,“ rääkis Fels Delfile. „Umbes samal ajal pressiteatega tuli meile Tarmo Heina kõne. Pärast seda kohtusime nii Heina kui ka Peep Pahviga. Oleme mõlemad ära kuulanud ja mõlemaga rääkinud. Tundub, et mehed on lepitamatult tülis ehk seal ei anna enam eriti midagi teha. Eriti kuna see toimus nii, et Pahv vallandati usalduse kaotamise tõttu.“