Keila Korvpallikool lõpetas usalduse kaotuse tõttu töölepingu Peep Pahviga

„Käesoleva aasta juulis me selle koostöö lõpetasime ning kogu meeskonna rahastamine pidi liikuma korvpallikooli alla. Paraku selgus, et peatreener Pahv sponsorlusalase koostöö lõppemist millekski ei pidanud ning ta jätkas isikliku MTÜ kaudu sponsoritele arvete esitamist,“ selgitas Hein.

Keila Korvpallikool otsustas juba kevadel, et esindusmeeskonna tegevust jätkatakse Keila Korvpallikooli koosseisus, et siduda lahti peatreeneri ja meeskonna juhi ametikohad ning vältida nii võimalikke huvide konflikte. Samuti soovib korvpallikool tagada noortele arenguvõimalused ühtses süsteemis kuni meistriliigani välja.

Peep Pahv: tahtsin raha klubile üle kanda, kuid arve tegemisest keelduti

Peep Pahv ütles Delfile, et tema jaoks on süüdistused arusaamatud.

„Meil oli kokkulepe, et uueks hooajaks eelarve koostamisel annab igaüks oma panuse. Keila linn, korvpallikool ja mina. Mina kogusingi sponsorlepingute järgi raha MTÜ arvele. Kui ma tahtsin seda klubile üle kanda, siis keelduti mulle arve tegemisest. See kõik oli tehtud selguse huvides, et kõik oleks näha, kas igaüks on oma osa andnud. Nüüd seisab see raha siiani arvel,“ selgitas Pahv tekkinud olukorda.