Tähtsa matši kaotanud Heiki Nabi koges ebaõiglust: kohtuniku arvates oli isegi peavigastus minu enda süü

„Oli ette teada, et tänavune MM tuleb väga kõrgetasemeline ja raske, sest mängus olid olümpiakohad. Pariisi piletist jäin paraku ilma, ent positiivse poole pealt vaadates võitsin kaks matši ega langenud esimeses ringis välja, mis olnuks põrumine. Võin öelda, et olin MM-il parimas võimalikus vormis, kuid mitte piisavalt heas, sest pidin võistlusteks valmistuma piiratud ajaga. Mõistagi lootsin paremat, aga on nagu on. Praegu on seis selline,“ rääkis Nabi reede pärastlõunal Delfile.