DELFI VIDEO | Mihkel Kirves: ei olnud ilus mäng, aga hea, et võidu kätte saime

Kalev/Cramo särgis esimese ametliku kohtumise pidanud Mihkel Kirvese arvele jäi 16 punkti, üheksa lauda (neist neli vastase korvi alt), kaks korvisöötu ning üks blokk ja vaheltlõige. Kuid meeskondliku esitusega polnud kahemeetrine korvpallur rahul. „Ei olnud ilus mäng. Me ei mänginud hästi, eksisime palju korvi alt ja ka kaitses lõpuks eksisime päris palju. Ma ei usu, et mängupildiga saab rahule jääda, aga hea, et võidu kätte saime,“ lausus 26-aastane Kirves.