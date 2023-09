Tuntud ralliajakirjanik: M-Sportil pole veel eelarvet koos, sõitjad on praegu teisejärgulised

M-Sporti tuleviku ja sõitjate koosseisu üle on spekuleeritud pikalt. Pole saladus, et rahaliselt Malcolm Wilsoni poolt veetav eratiim Toyota ja Hyundai tehasetiimidele vastu ei saa.

M-Sporti üheks peamiseks tuluallikaks on läbi aastate olnud ralliautode müük. Mullu alanud hübriidajastuga on see vähemalt Rally1 autode osas sisuliselt kokku kuivanud. „Kõik teavad, mis positsioonis M-Sport praegu eelarve osas on. Neil on väga raske seis,“ rääkis David Evans DirtFishi podcastis. „Läheme ajas umbes kümme aastat tagasi. M-Sport müüs toona 10-15 ralliautot aastas. Sealt tuli kasumimarginaal, mis aitas neil WRC sarjaks eelarvet kasvatada. See kõik on kadunud.“

„Minu teada pole nad tänavu müünud ühtegi uut (Rally1) autot. Eelmine aasta müüsid nad ühe Jourdan Serderidisele, aga ei enamat. Sellega eelarvet ei täida,“ tõdes Wilson. „Erinevaid Rally2 autosid on turul väga palju. Jah, M-Sport müüb jätkuvalt Fiesta Rally2 autosid, aga kaugeltki mitte varasemast tuttavas mahus. Fordi Rally3 autod on head, aga nende hindadega ei ehita eelarvet üles.“

Evans märkis, et ühe võimaliku tuluallikana on Wilson ka FIA (rahvusvaheline autoliit) president Mohammed Ben Sulayemile käinud välja variandi müüa Rally1 autosid ilma hübriidita. Ralliajakirjanik lisas, et insenerid selgitasid talle, et tehniliselt on hübriidajami äravõtmine ning tagasi panemine üsnagi lihtne protseduur.

„Põhjus, miks me ei näe Rally1 autosid riikide kohalikel meistrivõitlustel, on hübriid. Sellega käib kaasas teatud bürokraatia, mis on loomulikult vajalik, aga see kõik tähendab, et asi muutub üha kallimaks. Võtame hübriidi ära ning siis näeksime rohkem Rally1 autosid kohalikel etappidel,“ sedastas Evans. „Wilsoni sõnul pole vähese müügi põhjus hinnas. Ralliautod ongi kallid, aga küsimus on keerulises protseduuris, mis eeldab hübriidiga ralliauto töös hoidmist. See on uus initsiatiiv ning see võiks aidata M-Sporti MM-sarjas hoida.“

Oluline on eelarve kokku saada