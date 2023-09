Henn Koolmeister: Kristjan Kangur võinuks ka mõnel teisel spordialal tippu rühkida

Korvpalliliit käivitas koostöös Alexela, G4Si ja Ilmar Kullami Fondiga stipendiumi, mille eesmärgiks on kõrge potentsiaaliga treenerite arengu toetamine. Treeneri Arengustipendiumi programmi ambitsiooniks on koguda aastas vähemalt 10000 eurot. Alexela ja G4S panustavad ühiselt 4000 eurot aastas, ülejäänu loodame koguda koos teiega.

„Igal heal korvpalluril on olnud esimene treener, kelle toel on noor teinud oma esimesed treeningud, käinud oma esimestel võistlustel ja omandanud esimesed korvpalli põhitõed. Paljudele meist on treener olnud eeskuju, kes on kujundanud meid nii spordis kui ka lähenemises elule laiemalt. Treeneri käest saadud elutarkused on teinud meid vastutustundlikeks ja edasipürgivateks inimesteks sõltumata elualast, milles me täna tegevad oleme,“ tutvustavad stipendiumi loojad.