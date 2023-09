25 eriilmelist treenerit läbi veerand sajandi: kuidas meenutab Kristjan Kangur kõiki oma juhendajaid?

Varese loots Carlo Recalcati (kõik kutsuvad teda Džaarliks) on ilmselt tituleerituim treener, kelle käe alla ma sattunud olen. Kui nad Collet'ga kõrvuti oma medalikapid valla lööksid, siis pole kindel, kumb võidaks. Ka tänavu oli ta Itaalia koondisel MM-il abiks. Juttude järgi oli nooremana kirglikum, ent meie koostöö esimestel aastatel sobis ideaalselt. Usaldas mind väga ja mina teda. Mitte ainsat negatiivset seika ei meenu. Päris hooaja hakul istus ta trennide ajal kaks nädalat lihtsalt tribüünil, et jälgida, kuidas me abitreenerite käe all toimetame. Õppis mehi tundma, silma ja kogemust on tal kuhjaga. Tema trumbiks võis pidada ka seda, et keegi klubis ega meedias väga ei rünnanud või kritiseerinud ka kesiste tulemuste puhul. Koos sellise kuhja tiitlitega saad ka teatud krediidi. Pole põhjust peljata oma koha pärast, saad kartmatult nii mõndagi katsetada. Kuulikindel vend.