Uku Jürjendal kohtub kikkpoksi tippsarjas tõelise legendiga

„Meil on hea meel teatada, et saame Badr Hari ringi tagasi tuua,“ ütles Glory esindaja Robbie Timmers pressiteate vahendusel. „Kahjuks ei sobinud selle matši kuupäev James McSweeney'le. Õnneks oli tema asemel nõus Uku Jürjendal. See saab olema väga võitluslik matš.“