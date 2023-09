The League | Kikkpoksi maailmameister Vorovski naaseb võistluspausilt, õhtu lõpetab Saksa DJ ATB

Värskelt taas isaks saanud 35-aastane Maxim Vorovski on üks edukamaid Eesti kikkpoksijaid. Karjääri jooksul on ta kogunud 33 võitu ja viis kaotust. Vorovski tiitlite seas on Balti K1 kikkpoksi meister amatööride seas ja 2021 KOK maailmameister. Oma viimase profimatši tegi Vorovski 2021. aastal ja nüüd on ta tagasi tippvormis.