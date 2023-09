Wilson: meil on olnud kohutav aasta, aga M-Sport ei taandu

Eelmisel nädalal avaldas Prantsuse meedia M-Spordi sõitja Pierre-Louis Loubet`vihjed, et M-Sport võib WRC-sarjast taanduda. Hiljem see uudis küll eemaldati Korsika väljaande Corse Matini lehelt.

Briti rallimeeskonna keerulisest finantsseisust on räägitud aastast aastasse, kuid Wilsoni sõnul pole M-Spordil plaanis taanduda.

„Teeme absoluutselt kõik, et püsida kõrgeimal tasemel,“ ütles Wilson Motorsport.com-ile.

Wilsoni meeskond tegi tänavu suure investeeringu, kui sõlmis aastase lepingu oma esinumbri Ott Tänakuga. Eesmärgiks oli eestlase MM-tiitel, kuid meeskonnal on olnud arvukalt tehnilisi probleeme, mille tõttu Tänak enam meistritiitli heitluses ei osale.

„Meil ​​on suurepärane meeskond ja meil on suurepärane auto. Meil on aga olnud kohutav aasta ja ma ei tea, miks. Kõigil on aeg-ajalt probleeme,“ arutles Wilson.

„Näiteks võite vaadata vormelit ja seda, kus on Williams ja McLaren. Meil on olemas kõik vajalikud koostisosad ja ressursid, et jõuda tagasi sinna, kus vaja,“ kinnitas Wilson, et nad panustavad jätkuvalt MM-sarja.

M-Spordi tiimijuht Richard Millener nimetas Prantsuse ajakirja Corse Matini artiklit võltsuudiseks. Tema sõnul polnud Loubet kõnealuse väljaande toimetajaga isegi rääkinud.

„Ma olin artiklist üllatunud,“ tunnistas Millener möödunud nädalavahetuse Kreeka MM-ralli eel.

Ka tiimijht kinnitas, et M-Sport jätkab MM-sarjas ilma ühegi kahtluseta. „Oleme sellele tasemele jõudmiseks kasutanud palju ressursse ja aega. Meil on olnud rida õnnetuid hetki ja meil on ka valdkondi, mida saame parandada. Küll aga püüame ka järgmisel aastal võimalikult tugevad olla.“